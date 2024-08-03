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Минюст США подал в суд на TikTok за сбор данных о детях

Минюст США подал в суд на TikTok за сбор данных о детях

Минюст США подал в суд на социальную сеть TikTok. Об этом сообщает издание The New York Times. Уточняется, что такое решение было принято из-за сбора персональных данных детей младше 13 лет без согласия их родителей.

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