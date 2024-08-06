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Регионы России

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Саратовский филиал "Ситематик" передал новые контейнеры для сбора мусора в районы области

Саратовский филиал "Ситематик" передал новые контейнеры для сбора мусора в районы области

Власти Саратовской области продолжают работу по повышению качества предоставляемых услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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