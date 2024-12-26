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ФСБ: Киев отправлял компоненты бомб для терактов под видом автозапчастей

ФСБ: Киев отправлял компоненты бомб для терактов под видом автозапчастей

Украинские спецслужбы отправляли детали для взрывных устройств, чтобы организовать теракты против высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ, скрывая их под видом бытовых приборов и автозапчастей.

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