США готовят новые санкции: Марко Рубио предупреждает Россию о последствиях

Марко Рубио сообщил в интервью CBS о возможных новых санкциях для России. Госсекретарь обсудил с Сергеем Лавровым международные вопросы и подчеркнул поддержку законопроекта Линдси Грэма, направленного на экономическое давление.
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