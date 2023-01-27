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ЮП
Юрий Попов
Видемо в этот раз русские между собой дрались или русский кого-то бил, по этому не подробно пишет 😊
Сообщается о жест...
Валерий Ребров
надоели эти игры под белой тряпкой, пора сказать что идите вы лесом и предложить всем странам игры не подконтрольные ...
Тарасова оценила ...
ОХ
Олег Херсонский
Этой суке Нуланд пора подумать о том, когда её блядская страна исчезнет с карты земли!
Нуланд заявила о ...
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