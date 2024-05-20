Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе

Жертвами также стали глава МИД страны, имам одной из мечетей Тебриза и губернатор провинции Восточный АзербайджанПрезидент Ирана Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан.
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