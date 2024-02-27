Аитов предрек пересмотр соглашений о приеме карт "Мир" за рубежом из-за санкций

Все договоренности, которые Национальная система платежных карт (оператор платежной системы "Мир") заключила с зарубежными платежными системами и банками, могут быть подвергнуты пересмотру в свете новых санкций США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии