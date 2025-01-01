Барнаульцы часто заказывали манты в 2024 году и очень любили казахскую кухню

В Новосибирске жителям больше нравится мак-энд-чиз, а в Томске - шаурма В Барнауле самой популярной кухней в 2024 году стала американская, впрочем, как и почти по всей стране, при этом характерной в городе можно назвать казахскую кухню.
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