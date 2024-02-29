Стало известно, когда российский самолет МС-21 пойдет в серию

Серийные поставки самолетов МС-21 могут начаться не в 2025, а в 2026 году, сообщил журналистам в кулуарах послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
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