Юрист Добровинский: Лариса Долина может не вернуть проданную квартиру

Юрист Александр Добровинский заявил, что певица Лариса Долина может столкнуться с трудностями при возврате денег за проданную квартиру в Москве или при возврате самого жилья, если мошенников не удастся идентифицировать.
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