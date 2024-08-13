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Юрист Добровинский: Лариса Долина может не вернуть проданную квартиру

Юрист Добровинский: Лариса Долина может не вернуть проданную квартиру

Юрист Александр Добровинский заявил, что певица Лариса Долина может столкнуться с трудностями при возврате денег за проданную квартиру в Москве или при возврате самого жилья, если мошенников не удастся идентифицировать.

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