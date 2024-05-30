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Царьград

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Прокуратура начала проверку из-за коммунального фонтана в Самаре

Прокуратура начала проверку из-за коммунального фонтана в Самаре

В ведомстве рассказали о пострадавших.Коммунальная авария произошла в среду, 29 мая, на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии в Самаре.

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