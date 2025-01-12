Стало известно о рекордной закупке Европой российского газа

Вадим Кузнецов

Сейчас, в условиях санкционной войны против России, платежи проходят со сложностями. К тому же, на российские энергоносители установлены "потолки цен". Интересно, в какой валюте, по каким ценам и каким образом эти западные страны оплачивают российский газ?