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Экспорт полупроводников Китая за первые два месяца вырос на 28,6%

Экспорт полупроводников Китая за первые два месяца вырос на 28,6%

Экспорт полупроводников Китая или китайских интегральных схем (ИС) вырос почти на 30 процентов за первые два месяца 2024 года на фоне усилий страны подняться по глобальной технологической лестнице, несмотря на усиливающиеся нападки со стороны США и их союзников с целью замедлить развитие технологий Китая.

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