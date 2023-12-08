Платите олигархам или мы убьем ваших детей. Ллойд Остин

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Комментарии
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Natalija Osminina
Да республиканцы блокируют деньги на  Украину и Израиль ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для того, чтобы уничтожить Байдена. Это цель №1 в предвыборной гонке. А там, типа, разберемся, будем мы кому-то помогать или нет.
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