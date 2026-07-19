Российского учёного-физика из Щёлково арестовали по обвинению в госизмене . https://nextwar.clan.su/news/rossijskogo_uchjonogo_fizika_iz_shhjolkovo_arestovali_po_obvineniju_v_gosizmene/2026-07-19-71987.
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Российского учёного-физика из Щёлково арестовали по обвинению в госизмене . https://nextwar.clan.su/news/rossijskogo_uchjonogo_fizika_iz_shhjolkovo_arestovali_po_obvineniju_v_gosizmene/2026-07-19-71987.
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