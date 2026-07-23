США атаковали два иранских спасательных судна

Агентство Fars со ссылкой на Главное портовое управление провинции Хормозган сообщило, что сегодня ранним утром два иранских поисково-спасательных судна были атакованы силами США в акватории этой провинции и получили серьёзные повреждения.
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