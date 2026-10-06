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Крымская газета

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Сомнолог рассказал, что делать, если близкий ходит во сне

Сомнолог рассказал, что делать, если близкий ходит во сне

Лунатизм начинается в детстве и пропадает в зрелом возрасте, но стрессы и проблемы со сном могут возобновить его проявления.

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