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Американская военно-промышленная компания Raytheon займется созданием гиперзвуковой противоракеты

Американская военно-промышленная компания Raytheon займется созданием гиперзвуковой противоракеты

Американская военно-промышленная компания Raytheon Technologies, а точнее ее подразделение Raytheon Missiles & Defense, займется созданием ракеты Glide Phase Interceptor (GPI), предназначенной для поражения гиперзвукового оружия.

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