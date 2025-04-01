Врач назвала причины постоянной тяги к сладкому

Существует распространенная гипотеза о том, что постоянная тяга к сладкому — признак диабета. Однако это утверждение не имеет научного обоснования, рассказала «Известиям» 1 апреля кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич.