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Врач назвала причины постоянной тяги к сладкому

Врач назвала причины постоянной тяги к сладкому

Существует распространенная гипотеза о том, что постоянная тяга к сладкому — признак диабета. Однако это утверждение не имеет научного обоснования, рассказала «Известиям» 1 апреля кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич.

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