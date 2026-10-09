Сколько раз в 2026 году коллекторы могут звонить должнику

Взыскатель звонит чаще установленного законом предела. Вести журнал контактов и пожаловаться на нарушения в ФССП.
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