Сьюзи Вольфф подала в суд на ФИА

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Исполнительный директор «Академии «Ф-1» Сьюзи Вольфф обратилась в суд из-за заявлений ФИА. В конце прошлого года Федерация расследовала потенциальный конфликт интересов в отношении Сьюзи и ее мужа Тото Вольффа, исполнительного директора «Мерседеса».