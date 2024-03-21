Сьюзи Вольфф подала в суд на ФИА

Исполнительный директор «Академии «Ф-1» Сьюзи Вольфф обратилась в суд из-за заявлений ФИА. В конце прошлого года Федерация расследовала потенциальный конфликт интересов в отношении Сьюзи и ее мужа Тото Вольффа, исполнительного директора «Мерседеса».
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