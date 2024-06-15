Агентство инновационного развития в Новосибирске ликвидирует мэрия города

Новосибирское агентство инновационного развития ликвидируют по решению властей. Существующее в форме акционерного общества агентство решено было ликвидировать постановлением городской администрации 24 января этого года, сообщают в пресс-центре мэрии Новосибирска.
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