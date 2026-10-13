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Американский ночной клуб подарил Овечкину пожизненный билет

Американский ночной клуб подарил Овечкину пожизненный билет

Российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину подарили пожизненный бесплатный билет в ночной клуб и концертный зал 9:30 Club в Вашингтоне.

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