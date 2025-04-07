В заливе Петра Великого в Приморье обнаружили пропавшую в 1941 году подлодку ТОФ

Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) при поддержке ветеранских организаций моряков-подводников нашли в заливе Петра Великого в Приморском крае подводную лодку типа "Малютка", которая затонула в августе 1941 года.
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