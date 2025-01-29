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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал», «Бавария», «Ман Сити», «ПСЖ», «Ювентус», «Боруссия», «Милан» и еще 9 клубов сыграют в стыковых матчах ЛЧ

«Реал», «Бавария», «Ман Сити», «ПСЖ», «Ювентус», «Боруссия», «Милан» и еще 9 клубов сыграют в стыковых матчах ЛЧ

В стыковых матчах примут участие команды, занявшие по итогам общего этапа места с 9-го по 24-е. Сеяные: «Аталанта», «Боруссия Дортмунд», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика».

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