Шедевр на шедевре: «Барселона» разгромила «Боруссию» в Лиге чемпионов, ПСЖ дожал «Астон Виллу»

«Барселона» на своём поле разгромила «Боруссию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Подопечные Ханса-Дитера Флика четырежды огорчили Грегора Кобеля, причём ни один гол не обошёлся без участия представителей атакующего трио Рафинья — Ламин Ямаль — Роберт Левандовски.
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