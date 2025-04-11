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Сломавшее шаблоны. Охотничье ружье Benelli 828U

Сломавшее шаблоны. Охотничье ружье Benelli 828U

﻿﻿Когда вы берете его в руки, вы понимаете, что это не просто двуствольное ружье, а настоящее инженерное достижение, которое стремится установить новые стандарты и традиции Дизайн, материалы, технологии — все отражает стремление создателя удивлять и выходить за рамки общепринятых норм.

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