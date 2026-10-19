Sei (SEI) за сутки снизилась на 7,56% до $0,0587. Токен вышел ниже недавнего торгового диапазона и торгуется под ключевыми кратко- и среднесрочными скользящими средними.
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