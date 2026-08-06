Политические партии и Общественная палата России подписали соглашение

Соглашение предусматривает обеспечение наблюдения за голосованием на предстоящих думских выборах. В нем говорится о совместном обсуждении инструментов наблюдения, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ), мониторинге избирательного процесса в дни выборов 18–20 сентября, а также обмене опытом подготовки наблюдателей.