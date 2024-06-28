Нет детей — плати налог. Нелепица из Госдумы или вынужденная мера? Давайте разбираться

W Walery Сегодня демография просела из-за либерастов и дерьмокрадов, устроивших в стране 90-е годы. В эти времена не только дети не рождались.., но и люди пропадали. Именно поэтому тогдашняя пропаганда антисоветчиков клеветала на Советский период, который якобы уничтожал людей. Да... тогда преступники с трудом избегали смертные казни в отличии от сегодняшнего времени - сегодня жизни не лишают, но и народ не прибавляется...

Ирина52 У мужиков внебрачных детей, от содержания которых они уклоняются, разбросано немеряно. Да и алименты они предпочитают не платить после развода на детей. Там что пусть платят. А абсолютное равноправие будет, когда мужики рожать научатся т детей не только до 18 лет содержать, но и профессию давать, на ноги ставить, не паразитируя на женщинах.