Сегодня 1,7K прочитали Две квартиры, две семьи. В одной подрастает трое детей, за которыми глаз да глаз.
Нет детей — плати налог. Нелепица из Госдумы или вынужденная мера? Давайте разбираться
Комментарии
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W
Walery
Сегодня демография просела из-за либерастов и дерьмокрадов, устроивших в стране 90-е годы. В эти времена не только дети не рождались.., но и люди пропадали. Именно поэтому тогдашняя пропаганда антисоветчиков клеветала на Советский период, который якобы уничтожал людей. Да... тогда преступники с трудом избегали смертные казни в отличии от сегодняшнего времени - сегодня жизни не лишают, но и народ не прибавляется...
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15 час.
Ирина52
У мужиков внебрачных детей, от содержания которых они уклоняются, разбросано немеряно. Да и алименты они предпочитают не платить после развода на детей. Там что пусть платят. А абсолютное равноправие будет, когда мужики рожать научатся т детей не только до 18 лет содержать, но и профессию давать, на ноги ставить, не паразитируя на женщинах.
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10 час.
Сергей Николаевич
Я о другом писал, а о женщинах которые не торопятся рожать, сначала для себя пожить хотят или карьеру сделать, не торопятся рожать пусть платят, хотят равноправия тогда пусть за него и платят, а то у вас мужики всегда крайние, а вообще виноватого можно и в зеркале найти.
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2 час.
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