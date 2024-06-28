Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ruslava Митькина
    Бастрыкин абсолютно прав и его поддерживает абсолютное большинство россиян. Услышьте, наконец. народ! Думу в отставку!Политические интр...
  • Сергей Николаевич
    Я о другом писал, а о женщинах которые не торопятся рожать, сначала для себя пожить хотят или карьеру сделать, не тор...Нет детей — плати...
  • Евгений Сорокин
    Блин, прибавили работающим пенсионерам 1300 руб, сняли комиссию за ЖКХ (30 руб)  Какое счастье!!!  Я сейчас обоссусь ...Володин, парируя ...

Нет детей — плати налог. Нелепица из Госдумы или вынужденная мера? Давайте разбираться

Нет детей — плати налог. Нелепица из Госдумы или вынужденная мера? Давайте разбираться

Сегодня 1,7K прочитали Две квартиры, две семьи. В одной подрастает трое детей, за которыми глаз да глаз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
Сегодня демография просела из-за либерастов и дерьмокрадов, устроивших в стране 90-е годы.  В эти времена не только дети не рождались.., но и люди пропадали.  Именно поэтому тогдашняя пропаганда антисоветчиков клеветала на Советский период, который якобы уничтожал людей. Да... тогда преступники с трудом избегали смертные казни в отличии от сегодняшнего времени - сегодня  жизни не лишают, но и народ не прибавляется...
Ответить
15 час.
Ирина52
У мужиков внебрачных детей, от содержания которых они уклоняются, разбросано немеряно. Да и алименты они предпочитают не платить после развода на детей. Там что пусть платят. А абсолютное равноправие будет, когда мужики рожать научатся т детей не только до 18 лет содержать, но и профессию давать, на ноги ставить, не  паразитируя на женщинах.
Ответить
10 час.
Сергей Николаевич
Я о другом писал, а о женщинах которые не торопятся рожать, сначала для себя пожить хотят или карьеру сделать, не торопятся рожать пусть платят, хотят равноправия  тогда пусть за него и платят, а то у вас мужики всегда крайние, а вообще виноватого можно и в зеркале найти.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх