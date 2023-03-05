«Транснефть» прекратила качать нефть в направлении Польши

«Транснефть» должна была прокачать российскую нефть на польские НПЗ в конце февраля по утвержденному Минэнерго экспортному графику, но из-за различных нарушений этого не произошло, заявил советник президента трубопроводной компании Игорь Демин.
«Транснефть» должна была прокачать российскую нефть на польские НПЗ в конце февраля по утвержденному Минэнерго экспортному графику, но из-за различных нарушений этого не произошло, заявил советник президента трубопроводной компании Игорь Демин.
Свежие комментарии