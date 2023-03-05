Картина дня. Финансы

45 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    А что им (США) опасаться? Война же ОПЯТЬ на нашем КОНТИНЕНТЕ и ОПЯТЬ же США развязали. А для чего? Я уже писала в 202...США не опасаются ...
  • А Кудасов
    Если не в свой карман, то наши специалисты становятся идиотами.«Транснефть» прек...
  • Alexander Kozlov
    Шёл 1942 год, СССР прекратил подачу нефти в Германию. Абсурд? Нет, это сегодняшняя реальность!«Транснефть» прек...

«Транснефть» прекратила качать нефть в направлении Польши

«Транснефть» прекратила качать нефть в направлении Польши

«Транснефть» должна была прокачать российскую нефть на польские НПЗ в конце февраля по утвержденному Минэнерго экспортному графику, но из-за различных нарушений этого не произошло, заявил советник президента трубопроводной компании Игорь Демин.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх