Водители рассказали, сколько готовы платить за регулярное ТО своей машины

Эксперты международной сети автосервисов Fit Service совместно с аналитическим агентством Gruzdev-Analyze провели исследование по поводу того, сколько российские водители готовы платить за регулярное стандартное ТО своей машины.
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