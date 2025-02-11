Украина содрогается от мощных ударов ракет, горят газовые месторождения, «Калибры и Искандеры» разнесли аэродромы ВСУ, удары на сегодня, 11 февраля Юлия СоколоваМассированный ракетный удар по стратегическим объектам врага начался в ночь на 11 февраля.