Украина содрогается от мощных ударов ракет, горят газовые месторождения, «Калибры и Искандеры» разнесли аэродромы ВСУ, удары на сегодня, 11 февраля Юлия СоколоваМассированный ракетный удар по стратегическим объектам врага начался в ночь на 11 февраля.
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