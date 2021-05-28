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«Метро на даче»: как создавался первый частный музей подземки в Подмосковье

«Метро на даче»: как создавался первый частный музей подземки в Подмосковье

Музею «Метро на даче» в подмосковной Апрелевке еще нет и года. Создатель музея Георгий Манохин провел карантин с пользой: с начала пандемии в марте прошлого года он начал готовить настоящее музейное пространство в пустующем гараже у себя на даче.

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