Белый дом: Байден выступит с обращением к нации 19 октября на тему Израиля и Украины

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США Джо Байден намерен выступить с обращением к нации 19 октября на тему обострения палестино-израильского конфликта и спецоперации на Украине.