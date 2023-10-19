Белый дом: Байден выступит с обращением к нации 19 октября на тему Израиля и Украины

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США Джо Байден намерен выступить с обращением к нации 19 октября на тему обострения палестино-израильского конфликта и спецоперации на Украине.
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