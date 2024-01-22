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В крымской «Сказке» родились два медвежонка

В крымской «Сказке» родились два медвежонка

В южнобережном зоопарке «Сказка» в день Крещения Господня родились два медвежонка. Как сообщил директор зверинца Олег Зубков, малыши весят всего по 300 граммов, и ближайшие два месяца они будут питаться молоком матери.

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