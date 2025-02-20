Опелка о теннисистах-парниках: «Они расходуют ресурсы, корты, физио и жалуются, что зарабатывают недостаточно. Но на их матчи не продается ни одного билета»

«Он для тех, кто провалился в одиночке, нет понятия «парный специалист». На их матчи не продается ни одного билета, они занимают тренировочные корты, физио, расходуют ресурсы и жалуются, что зарабатывают недостаточно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии