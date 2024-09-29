Основным условием для завершения конфликта на Украине является принятие Западом и Киевом нейтрального статуса Украины и отказ от намерений вступить в НАТО, утверждает британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
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