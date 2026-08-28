Чемпионат Германии стартует! «Бавария» примет «Штутгарт», «Эльферсберг» сыграет с «Байером» в субботу, «Боруссия» Дортмунд – с «Гамбургом»

28 августа « Бавария » примет « Штутгарт » в первом матче нового сезона Бундеслиги. 29 августа «Лепйциг» сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах, « Байер » в гостях встретится с « Эльферсбергом », « Боруссия » Дортмунд сойдется с « Гамбургом ».
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