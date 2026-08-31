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Стать участником съёмочного процесса: 5 причин посетить Кинопарк «Москино»

Стать участником съёмочного процесса: 5 причин посетить Кинопарк «Москино»

Кинопарк «Москино» стал одной из основных площадок для отдыха проекта «Лето в Москве». Погружение в съёмочный процесс, крупные фестивали, развлечения для всей семьи позволяют провести время в разных форматах в любую погоду.

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