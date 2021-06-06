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«Спаллетти поможет «Наполи» выиграть уже что-то, надеюсь». Посол Италии в РФ об экс-тренере «Зенита»

Посол Италии в России Паскуале Терраччано после встречи с президентом РФС Александром Дюковым в рамках Петербургского международного экономического форума высказался о бывшем главном тренере «Зенита» Лучано Спаллетти, который недавно возглавил «Наполи».

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