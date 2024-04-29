Хуситы атаковали два коммерческих судна и два эсминца США

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали два коммерческих судна – MSC Orion в Индийском океане и Cyclades в Красном море, заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии