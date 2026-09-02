Мантуров: некоторые предприятия попасть под временное управление по указу Путина

Первый вице-премьер заявил, что власти определили список объектов критической инфраструктуры для первоочередного ввода новых мер, но их названия пока не раскрываются.
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