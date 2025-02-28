Регионы будут мухлевать со статистикой, выполняя KPI по детям

Включение коэффициента рождаемости в KPI губернаторов приведет к тому, что регионы будут мухлевать и подгонять статистику под нужный результат и принимать краткосрочные меры, которые не надолго обеспечат «красивые» цифры, уверены эксперты.
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