«Делимобиль», из авто которого следили за Кирилловым, помогает следствию

Каршеринговый сервис «Делимобиль», в машине которого была установлена камера для слежения за погибшим в результате теракта генералом войск РХБЗ Игорем Кирилловым, сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает необходимую помощь.
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