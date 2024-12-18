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«Делимобиль», из авто которого следили за Кирилловым, помогает следствию

«Делимобиль», из авто которого следили за Кирилловым, помогает следствию

Каршеринговый сервис «Делимобиль», в машине которого была установлена камера для слежения за погибшим в результате теракта генералом войск РХБЗ Игорем Кирилловым, сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает необходимую помощь.

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