Сказочные персонажи помогают тамбовским школьникам стать заметнее

В МАОУ СОШ № 9 города Тамбова автоинспекторы напомнили ребятам основные Правила дорожного движения, повторили значения дорожных знаков, а также поиграли в небольшую викторину.
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