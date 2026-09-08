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Торфяные пожары Индонезии в 2026 году ушли под землю из-за засухи и Эль-Ниньо

Торфяные пожары Индонезии в 2026 году ушли под землю из-за засухи и Эль-Ниньо

Торфяные пожары в Индонезии усилились раньше обычного в сезоне 2026 года: укрепляющееся Эль-Ниньо и сильная засуха иссушили болотные угодья, которые способны тлеть под землёй месяцами.

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