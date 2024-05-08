Средняя зарплата в Свердловской области выросла до 69,5 тысячи рублей

В I квартале 2024 года средняя зарплата в Свердловской области превысила 69,5 тысячи рублей. Как сообщает Свердловскстат, среднемесячная номинальная начисленная зарплата достигла 69525 рублей и возросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 21,6%.