Сотрудники полиции проводят рейд на переходе через жд пути (пер. Казачий). ❗️Соблюдайте правила, дабы не получить штраф.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сотрудники полиции проводят рейд на переходе через жд пути (пер. Казачий). ❗️Соблюдайте правила, дабы не получить штраф.