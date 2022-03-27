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Чок и Бейтс возглавляют мировой рейтинг ISU, Синицина и Кацалапов – 3-и, Пападакис и Сизерон – 6-е, Степанова и Букин – 9-е

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов. Трехкратные призеры чемпионатов мира Мэдисон Чок и Эван Бейтс лидируют среди танцевальных дуэтов.

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